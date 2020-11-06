Зеленський: Сатира Жванецького стала для багатьох мудрістю

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю письменника-сатирика, народного артиста України Михайла Жванецького.

"Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я - серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю", - написав він у своєму Twitter у п'ятницю.

6 листопада стало відомо, що письменник-сатирик Михайло Жванецький помер у віці 86 років.