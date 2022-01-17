Зеленський відповів на петицію про скасування військового обліку для жінок

У відповіді президента сказано, що перелік професій Міноборони виявився «недостатньо обґрунтованим і тому надто широким», а чітку процедуру військового обліку жінок не сформували, що викликало суспільний резонанс.

Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова і попросив розглянути «значне уточнення (скорочення) переліку» і процедуру постановки на облік онлайн. Також він закликав врегулювати порядок проходження медогляду під час обліку.

Президент доручив міністру оборони вирішити питання «суспільно прийнятних підходів» до адміністративної відповідальності — зараз вона загрожує жінкам, які не стануть на облік до кінця 2022 року.

Раніше Міноборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Згідно з ним, жінки повинні будуть до кінця 2022 року стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

У переліку — такі популярні професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо.

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