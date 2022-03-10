Зеленський відзначив державними нагородами 120 військових

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 120 військовослужбовців.

Відповідний указ №123/2022 опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що нагороди присвоєно «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Зеленський нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького, “За мужність”, Данила Галицького, а також медалями “За військову службу Україні” та “Захиснику Вітчизни”.

Нагороди отримали 120 захисників, 11 із них – посмертно.

З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками.