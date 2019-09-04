Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон No6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Как передает "Левый берег", соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента.

"Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

Напомним, 11 июля Рада поддержала создание реестра педофилов и их принудительную химическую кастрацию ( законопроект No6449). Также запрещается условно-досрочное освобождение для педофилов и увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет