Зеленський запропонував ввести в Україні шість нових державних свят

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну опрацювати питання визнання шести релігійних свят державними. Указ No303/2020 опубліковано 30 липня на сайті глави держави.

Президент підписав указ, у якому пропонують визнати релігійні свята Рамазан- байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Хануку і Великдень західного обряду державними, щоб забезпечити конституційні права і свободи громадян, а також реалізувати рівні права і можливості всіх вірян України.

Уряд має обговорити це питання із Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті, після чого подати на розгляд Ради відповідний законопроєкт.

Чи будуть ці дні вихідними, із повідомлення Офісу президента незрозуміло.

Зараз в Україні на державному рівні святкують тільки Різдво (православне і католицьке), Великдень і Трійцю.

18 травня повідомляли, що Зеленський має намір надати статус державних релігійних свят ісламським святам закінчення хаджу (Курбан-Байрам) і закінчення посту після Рамадану (Ураза-Байрам).