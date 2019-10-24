Зеленскому доверяют меньше, чем волонтерам и ветеранам - опрос

Больше всего недоверия у граждан вызывают прокуроры и суды.

Доверие к большинству институтов на фоне позитивных ожиданий в поствыборный период выросла. И хотя больше всего положительных изменений зафиксировано относительно центральных органов власти: президента, правительства и парламента, однако больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%) и ветеранам АТО (67%). Такие данные социологического опроса опубликовала группа "Рейтинг".

В то же время президенту Украины доверяют 66% граждан, армии 65%, а церкви 56%, при этом абсолютный уровень доверия ("полностью доверяю") в двух последних выше, чем у президента Зеленского.

Также общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским главам - 47%, Национальной гвардии - 46%, правительства - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, Службе безопасности Украины - 38%, областным государственным администрациям - 32%.

А вот другим институтам украинцы скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49%, хотя доверяют - 31%, пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственном бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19%, НАБУ - 49% и 17%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.

И больше всего граждане не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%), уровень доверия которых составляет лишь 14-15%.

Опрос проводился 19-22 октября 2019 г. социологической группой "Рейтинг" среди 2500 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.