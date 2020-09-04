Зеленському не довіряє половина українців

Довіра українців до владних інститутів падає, показують дані соціологів Центру Разумкова і Фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва". Їх опитування показало, що найчастіше громадяни України довіряють Збройним силам (65%), церкві (63%), волонтерським організаціям ( 63%), Держслужбі з НС (53%), добробатам (53%), прикордонникам (52%).

Українським ЗМІ довіряє рівно половина українців, на відсоток менше довіряють Нацгвардії, громадським організаціям - 47%. Всім іншим інститутам недовіру виражають частіше, ніж довіру.

Президенту України не довіряють 49% громадян, Верховній Раді - 75%, уряду - 72%, державному апарату (чиновникам) - 78%.

"Спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо в грудні 2019 р. недовіру Кабінету міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то в липні 2020 р. не довіряли 72%; Верховній Раді - 54% і 75% відповідно, президенту 31% і 49% відповідно", - відзначають соціологи.

Політичним партіям не довіряють 71% респондентів, профспілкам - близько 50%.

Майже 80% українців не довіряють судовій системі в цілому (77,5%), Верховному суду (69%), місцевим судам (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) - 70,5%, антикорупційному суду (ВАКС) - 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - 70 %.

Серед правоохоронців рідше висловитися недовіру поліції і Службі безпеки України, проте недовіра переважає над довірою.

Нацполіціі не довіряють 58% опитаних. Довіряє лише кожен третій. Патрульній поліції не довіряють 54%, а 35% довіряють, СБУ 56% і 31% відповідно.

"Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат в цілому (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що призводить до негативної оцінки громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави і безпеку громадян (ЗСУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС)", - зазначають соціологи.

Дослідження провели з 3 по 9 липня методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Соціологи опитали 2022 респонденти у віці від 18 років у всіх регіонах України, крім окупованого Криму і територій Донецької і Луганської областей. До вибірки потрапило все доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Фінансування опитування здійснено в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів в Україні.