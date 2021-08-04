Жан Беленюк отримав перше "золото" на Олімпіаді в Токіо та станцював гопак (відео)

Народний депутат Верховної Ради України та за сумісництвом борець Жан Беленюк виграв у фіналі змагань з греко-римської боротьби на Олімпіаді в Токіо. Він отримав золоту медаль, яка стала першою в українській скарбничці медалей.

"Жан Беленюк - Олімпійський чемпіон !!! Тріумфальним видався для нашої збірної виступ представника в греко-римській боротьбі Жана Беленюк (до 87 кг). До олімпійського срібла Ріо 2016 український борець додав золото і приніс Україні першу нагороду найвищого ґатунку в Токіо-2020", - сказано в повідомленні НОК України.

Відомо, що в фінальному поєдинку українець обіграв угорця Віктора Лорінца, який є срібним призером ЧС-2019.

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