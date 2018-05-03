Жара в Киеве побила три исторических рекорда

Апрель в Киеве был самым теплым за последние 137 лет, а май начался с температурного рекорда. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, этот апрель на 4,4°С был теплее климатической нормы. Средняя температура воздуха составила +13,1°С, а следовательно, этот апрель стал самым теплым в столице с 1881 года.

В середине и в конце апреля в Киеве зафиксировано пять температурных рекордов. Самый теплый день - 29 апреля. Тогда максимальная температура после полудня достигла +26,8°С, а самый холодный - 3 апреля (минимальная температура опустилась до +1,2°С). Также апрель 2018 года стал одним из самым сухим. С 8 мм осадков он занял шестую строчку с 1891 года.

Май в Киеве также начался с рекорда: ночь на 2-е мая оказалась самой теплой с 1881 года - столбик термометра не опустился ниже +15,7°С, что на 0,3°С выше, чем предыдущее рекордное значение 1977 года.

Напомним, в Украину пришло раньше времени настоящее лето - сейчас у нас жарче, чем в странах Европы или даже Северной Африки - до 30 градусов. Синоптики прогнозируют, что сегодня в Украине воцарится 30-градусная жара, местами в сопровождении грозовых дождей.

Синоптик Наталка Диденко ранее рассказала, когда в Украине ослабнет жара. Несмотря на знойную погоду, вода в Днепре еще весьма свежая - +14 °С. По ее словам, восточный антициклон продолжает подсушивать атмосферу над Украиной, ветры южного направления поставляют более высокие градусы.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода в ближайшие недели. Синоптики обещают, что жарче всего будет в первые и последние дни мая. Во вторую пятидневку мая, по словам синоптика, существенные осадки выпадут в западных областях, а в остальных регионах возможны дожди. Похожая ситуация будет и с температурой.