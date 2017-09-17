Жаркая осень: Киев установил новый температурный рекорд

17 сентября 2017 года в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 17 сентября стало самым жарким в Киеве за всю историю синоптических наблюдений.

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Диденко отмечает, что предыдущий рекорд был установлен еще в далеком 1939 году - тогда было зафиксировано +28,5 тепла.

Зато сегодня столбики термометров в Киеве показывали +30+31.

Рекорд есть! В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году +28,5 градусов. Но сегодня она превышена. Сегодня в столице +30, +31 градус!

- написала Диденко.

К слову, с понедельника, 18 сентября, почти во всех областях Украины станет холоднее. Так, в Киеве прогнозируют максимум +22+24.