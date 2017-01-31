Жебривский заявил, что готов эвакуировать 8тысяч человек из Авдеевки

В течение дня из Авдеевки власти могут эвакуировать до 8 тысяч человек.

Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.

"Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8 тысяч человек. Города области, на сейчас, готовы принять до 9 тысяч человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей", - сообщил он.

По его словам, на подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили дополнительные полевые кухни.

Кроме того, утром уже провели обследование пятиэтажки, в которую утром попал снаряд. Ремонтники приступают к восстановлению повреждений.

Кроме того, по словам Жебривського, фонд "Каритас" устанавливает дополнительные палатки в Авдеевке для обогрева людей.