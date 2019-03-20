Жена Андрея Садового сообщила, что зарабатывает больше мужа

Супруга мэра Львова Андрея Садового Екатерина Кит-Садовая сообщила в интервью Радио НВ, что ее доходы превышают заработок мужа.

Отвечая на вопрос о том, является ли ее доход более высоким, чем у Андрея Садового, она сказала: "Да, конечно".

"Я вообще самая богатая женщина в мире. Ну да, конечно [больше]", - отметила супруга политика.

Напомним, Екатерина Кит-Садовая владеет 79,8% акций медиахолдинга ТРК Люкс, остальные 20,2% акций принадлежат другу семьи Садовых Роману Андрейко. Также она является владельцем компании Королевский двор, которой принадлежит львовское кафе Итальянский дворик.

"Перед тем, как стать мэром, я переписал все акции [медиахолдинга ТРК Люкс] на свою жену, она имеет большинство. Более 20% имеет Роман Андрейко, наш семейный товарищ. И это тот бизнес, который фактически кормит семью. [Туда входят] Канал 24 сайт, Радио Люкс, весь этот медийный холдинг", - ранее отмечал Андрей Садовый в интервью Радио НВ.

