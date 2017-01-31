Жена умершего экс-главаря "ЛНР" Болотова считает, что его отравили чашкой кофе

Супруга недавно умершего первого главаря так называемой "ЛНР" Валерия Болотова Елена заявила, что он скончался вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из баров Москвы во время деловой встречи. В частности, об этом она рассказала российскому сайту Life.

По словам Болотовой, накануне смерти ее муж встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина" в здании Ледового дворца ЦСКА. Когда он вернулся домой, то спустя некоторое время начал жаловаться на плохое самочувствие. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?", - отметила Болотова.

Затем она пошла в больницу, чтобы прикрепить супруга к медицинскому учреждению. По возвращению домой Болотова обнаружила экс-главаря "ЛНР" уже в бессознательном состоянии и тут же вызвала "скорую помощь", но к приезду медиков Болотов уже скончался. "Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там. Только иногда он говорил, что сердце покалывает... Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили", - добавила она.

Ранее руководитель информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константин Кнырик заявлял, что Болотов скончался от острой сердечной недостаточности.

Напомним, о смерти первого "главы" "ЛНР" Валерия Болотова стало известно 27 января текущего года.

Болотов после начала сепаратистских митингов на Донбассе провозгласил себя "народным губернатором" Луганской области. После Болотова руководить боевиками на оккупированной части Луганской области ("ЛНР") стал нынешний главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий.