Жена зампредседателя БПП без лицензии открыла детсад на закрытой территории Госуправления делами

За аренду помещения в Конча-Заспе Ульяна Березенко платит мизерные средства.

Жена народного депутата от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" и куратора региональных отделений штаба Порошенко Сергея Березенка Ульяна является владелицей детского сада "Кидсвуд", который работает на закрытой территории "Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами, которое Сергей Березенко возглавлял после Революции Достоинства. Как говорится в расследовании Bihus.info, детсад работает без лицензии, а за аренду более 500 кв м платит госструктурам лишь 42,5 тыс грн/мес. По рыночным ценам на эту сумму можно арендовать разве что в 6-8 раз меньшую площадь в спальном районе Киева и без охраны.

Детский сад "Кидсвуд" работает с 2017 года, а договоры аренды двух объектов недвижимости с Фондом госимущества были подписаны в 2018-ом. В них указано, что стоимость аренды более чем 500 квадратных метров в "Конча-Заспе" - 42 500 тысячи гривен в месяц плюс НДС. За аналогичную сумму в Киеве можно снять разве что существенно меньше площади в спальных районах.

Сергей Березенко в комментарии журналистам заявил, что не причастен к бизнесу жены и не помогал ей получить недвижимость на закрытой территории, хотя ранее именно он управлял ею.

Причастность мужа в деятельности "Кидсвуда" опровергает и Ульяна Березенко. В частности, она заявила, что садик открывала ее нынешняя партнерша, а сама она вошла в состав учредителей только впоследствии. При этом, женщины были знакомы на момент открытия заведения.

Как сообщалось ранее, начальник отдела оперативного реагирования Киевской таможни Михаил Редько задекларировал покупку квартиры в столичном ЖК "Альпийский городок" по цене убитой однокомнатной "хрущевки". В своей декларации он отметил, что за 141 кв м. он заплатил 400 тысяч гривен, хотя рыночная цена такой недвижимости 4 млн гривен.

По материалам: bihus.info