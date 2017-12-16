Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить грузовики и мотоциклы

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили управлять не только автомобилями, но также грузовиками и мотоциклами. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на AFP.

Ранее в сентябре король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил правительству разработать новые правила, согласно которым водительские права на эти транспортные средства будут выдаваться как мужчинам, так и женщинам.

Главное управление транспорта Саудовской Аравии подтвердило информацию о нововведении, сообщает местное агентство Saudi Press Agency. В ведомстве заявили, что закон, позволяющий управлять транспортными средствами, будет одинаковым для мужчин и женщин. Кроме того, в стране не собираются вводить специальные регистрационные знаки для "женских" автомобилей. Однако дела женщин, которые нарушат правила или станут виновницами дорожно-транспортных происшествий, будут рассматриваться в специальных центрах, где также будут работать только женщины.

Саудовская Аравия до последнего времени оставалась единственной страной в мире, где женщины не имели права самостоятельно водить машину. Запрет фактически действовал с 1990 года, хотя он не был прописан в местных законах.

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