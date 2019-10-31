Женщины-нардепы ополчились на Яременко

Женщины нардепы будут инициировать отзыв нардепа Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики из-за скандала с публикацией его личной переписки. Об этом в четверг, 31 октября, заявила с трибуны Рады нардеп от ОПЗЖ Антонина Славицкая.

"Вчера мы были свидетелями ситуации непрофессионального и позорного поведения мужчины, который возглавляет комитет по иностранным делам. Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась и оправдания такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", - сказала Славицкая.

Она считает, что в комитете по иностранным делам есть много достойных женщин, готовых занять должность председателя. Нардеп уточнила, что вопрос отзыва Яременко будут инициировать, поскольку нет никакой реакции от фракции Слуга народа.

Слова Славицкой поддержала ее коллега из фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко.

"Мы хотим поддержать выступления предыдущих коллег, что "слуги" в первую очередь должны думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определенным самим наихудшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку", - сказала она.

ЗА Київ

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