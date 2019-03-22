Житель Днепра задекларировал более 500 млн доходов - ГФС

В разгаре кампании декларирования доходов, полученных в 2018 году, украинцы подали почти 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировали общий доход в сумме 13,5 млрд.

Наибольшую сумму дохода - более 500 млн гривен, задекларировал житель Днепра, передает пресс-служба ГФС, пишет "Слово и Дело".

Так, доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1 тыс. 120 граждан. По структуре доходов 35% от общего количества миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24%- получение других налогооблагаемых доходов и 20% - от предоставления имущества в аренду (субаренду).

Наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона и уже подавших свои декларации, остается традиционно в Киеве - 35% от общего количества (396 человек), по Харьковской и Днепропетровской областях таких плательщиков 9%(101 и 96 соответственно).

"Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов - более 500 млн грн - задекларировал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства, - рассказали в ГФС.

В ведомстве подчеркнули, что 40% миллионеров - это женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самая молодая из них задекларировала доход от унаследования имущества. В то же время, самому молодому украинскому миллионеру почти 18 лет, самому старшему - 83 года.