Житель Киевщины погорел на торговле базами данных госведомств

Киберполиция задержала 40-летнего жителя Киевской области, который продавал в интернете персональные данные украинцев.

Мужчина ранее работал в Пенсионном фонде. При обыске на его ПК правоохранители обнаружили более 250 баз данных, в том числе и базы данных пенсионеров.

У злоумышленника изъяли компьютерное оборудование и сетевую технику, которую он использовал для распространения персональных данных граждан.

Пока неизвестно, как у него оказались охраняемые законом базы данных.

"В то же время киберполиция не исключает тот факт, что злоумышленник, имея соответствующее техническое образование, самостоятельно вмешивался в работу компьютеров пользователей или же заражал их вредоносным программным обеспечением для того, чтобы получить необходимую ему информацию", - говорится в сообщении.