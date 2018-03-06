Жители Коцюбинского проголосовали за присоединение поселка к Киеву

Жители поселка городского типа Коцюбинское под Киевом провели общественные слушания, где проголосовали за присоединение населенного пункта к столице.

Об этом сообщила поселковый глава Ольга Матюшина.

"За Киев проголосовали почти 61%. Против - 37,5%. Воздержались почти 1,2%. Не зачтены 0,3% голосов", - уточнила он.

По словам Матюшиной, участие в слушаниях приняли около 1340 жителей Коцюбинского.

Она добавила, что не брала участия в голосовании и призвала к такому же решению депутатов.

Матюшина направит результаты голосования в Киевсовет и Верховную Раду.

В 2015 году депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении поселка к Ирпеню Киевской области. Местные жители заявляли, что это произошло без их согласия.