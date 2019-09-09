Жители Крыма проигнорировали "выборы" в Крыму - Чубаров

В оккупированном Крыму большинство жителей бойкотировали незаконные так называемые "выборы местных депутатов", организованные РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотараского народа Рефат Чубаров.

"Как бы ни тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные выборы местных депутатов, проведенных российскими оккупантами", - написал Чубаров.

По его словам, на избирательные участки не пришли многие из тех, кто "еще 5 лет назад размахивал российским триколором на крымских площадях".

"Панический настрой членов "избиркома Республики Крым" характеризует и сайт вышеуказанного "избиркома", зависший на показателях до 18:00. К этому времени выход по Крыму, согласно данному сайту, составил 28,28%", - добавил глава Меджлиса.

Задержку на сайте местные активисты объясняют поспешными действиями оккупантов по внесению цифр, которые должны прикрыть большое сокращение сторонников Москвы на оккупированной ею украинской территории.

Напомним, что 8 сентября в России прошел единый день голосования - около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы".

В свою очередь прокуратура Автономной Республики Крым призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных "выборах", которые проводит Россия. Кроме того, прокуратура объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева.