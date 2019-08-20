Жители трех украинских городов остались без воды из-за долгов коммунального предприятия

Жители городов Лисичанск, Новодружеск и Приволье остались без воды из-за долгов коммунального предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

19 августа более 80 000 человек остались без водоснабжения. Причиной этому послужили долги за электроэнергию предприятия "Лисичанскводоканал".

В случае необходимости, спасатели будут осуществлять подвоз воды.

"Отключены объекты КП "Лисичанскводоканал" в городе Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск (всего около 80 тысяч абонентов)", - сказано в сообщении.

Как сообщал NEWSONE ранее, жители города Черкассы могут остаться совсем без водоснабжения, если черкасский водоканал проиграет иск в Верховном суде. Компания не вовремя зарегистрировала налоговые накладные, за что от ГФС получила пеню в размере 23 миллионов гривен

NewsOne