Жители Троещины заблокировали городскую электричку в Киеве (фото)

Сегодня утром в Киеве, 22 октября, жители киевской Троещины остановили движение городской электричк, заблокировав железнодорожные пути

Об этом в Facebook сообщила пользователь Мария Витязь, передает "ДС".

"Поймите, нас задолбало. Жители Троещины заблокировали жд пути с требованием добавить вагоны к утреннем составу городской электрички. Геннадий Заболотный (глава Деснянской РГА - "ДС") я вам лично писала, оставляла заявление на 1551, писала "Киевпастранс"... Не работает?... Ждите..." - написала Витязь.

Мария Витязь в соцсети рассказала, что заявку на увеличение вагонов подавали еще несколько недель назад. По ее словам, электричка содержит всего четыре вагона, которые в час пик не вмещают всех пассажиров.

"Традиционно приехала электричка на четыре вагона на станцию Троещина-2 и традиционно в нее не поместилась половина людей. Люди блокируют движение поезда. Некоторые цепляется сзади, и не ради экстрима, а для того, чтобы доехать на работу", - написала в Facеbook пользовательница Инна Вишенская.

Она также опубликовала несколько фотографий, на которых видно, что на перроне скопилось большое количество людей.

По состоянию на 9:55 на сайте "Укрзализныци" нет информации о блокировании движения городской электрички. Комментариев Геннадия Заболотного также пока не поступало.

В то же время, по данным КП "Киевпастранс", движение электрички на станции "Троещина-2" было заблокировано в 8:15, а разблокировано в 9:05.

По материалам "ДС", Корреспондент.net