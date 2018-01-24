Жителям оккупированных территорий упростят выдачу украинских паспортов

В январе-феврале вблизи линии соприкосновения в Донбассе оборудуют условия для старта изготовления украинских паспортов для жителей неподконтрольных территорий. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука во время отчета выполнения плана мероприятий по реинтеграции неподконтрольных территорий в 2017 году.

"Приобретено пару комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенные к линии соприкосновения, для того, чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, достигшие 16-летнего возраста, могли получить украинские легальные документы, не перемещаясь вглубь территории и не ожидая иногда по 2-3 месяца очереди для получения этих документов", - цітирует его "УНИАН".

Тука выразил надежду, что это оборудование заработает в январе-феврале этого года.

"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начнет работать", - добавил он.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Закон поддержали 280 народных депутатов.

Согласно закону, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях "признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий эффективный контроль".

По материалам: УНИАН