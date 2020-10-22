Жодна з областей в Україні не готова до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 22 жовтня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності: у Хмельницькій - 336,6 випадків на 100 тис. населення (+), у Сумській - 332,4 (-) та у Тернопільській - 319,0 (+) областях.

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області - 59,5 (+), у Вінницькій - 103,0 (+) та у Херсонській - 118,0 (+) областях.