"Журналисты" от ФСБ выведывают у жителей Донетчины отношение к Захарченко

Российская ФСБ под видом журналистов расспрашивает население временно оккупированной части Донецкой области об отношении к главарю так называемой "ДНР" Александру Захарченко.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

"ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области по поводу личного отношения к главе т.н. ДНР А.Захарченко и его методам управленческой деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ГУР, российское оккупационное командование дало указание руководству 1 АК (Донецк) ВС РФ усилить давление на представителей ОБСЕ и введение в заблуждение членов Специальной мониторинговой миссии относительно количества обстрелов и их направлений вдоль линии разграничения. При этом наблюдателям не дают разрешение на посещение населенных пунктов, которые якобы были обстреляны силами АТО, а также препятствуют мониторингу потенциальных мест ввоза военной техники из территории РФ, отмечают в разведке.