Зима на порозі: в Україну прорвалося повітря з Арктики - синоптики

В Україні упродовж найближчих днів переважатиме холодна і сонячна погода, повідомляють українські та західні синоптики.

"Антициклон загалом унеможливить опади в більшості країн Європи. Температура повітря в Україні найближчої ночі нагадає, що в нас все ж - попри народні нарікання на відсутність то зими, то весни, то осені, то літа - все ж зима можлива. Стовпчики термометрів через прорив арктичної повітряної маси гухнуть до 3-8 градусів морозу. Завтра вдень морозу не буде, проте все одно буде холодно, +3 +8 градусів. У південній частині та на Закарпатті - на кілька градусів все ж тепліше", - вказує синоптик Наталка Діденко.

У Києві цього тижня вдень ще утримається плюсова температура вдень і близька до нуля вночі (за винятком найближчої ночі, коли буде до мінус 5 градусів), свідчать дані американського погодного сайту wunderground.com. Але вже з наступного тижня вдень буде близько нуля, а вночі можуть фіксуватися вже цілком зимові 5-7 градусів морозу.