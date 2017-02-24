Зима не сдается: синоптики рассказали, чего ожидать от последних выходных февраля

После резкого потепления в пятницу, 24 февраля, в Украине снова похолодает. Днем в субботу, 25 февраля, и воскресенье, 26 февраля, будет до 2-7 градусов тепла, а в северных и центральных регионах - не выше 1-3 градусов тепла, а на Западе - до 2 градусов мороза. А ночью по всей Украине ожидается 1-6 градусов мороза. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook также отмечает, что суббота будет с дождями и мокрым снегом.

"Завтра крайне неблагоприятная погода ждет Юг и Восток Украины. В Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепре, Донецке, Луганске, Харькове, Полтаве и в окружающих их районах пройдет дождь, возможен мокрый снег (в зависимости от колебаний температуры воздуха). И осадки в этих местностях могут быть даже сильными. На Западе, скорее, небольшой мокрый снег. А на остальной территории или облачно, или небольшие осадки, которые будут чередоваться с прояснениями", - пишет Диденко.

Метеоролог отметила, что в воскресенье осадки будут на Западе и Востоке - на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Харьковщине и Луганщине.

Что касается выходных в столице, то Диденко осадков не прогнозирует. Однако также предупреждает о похолодании.

"В Киеве также весна немного кочевряжится. На выходных в столице ощутимо похолодает, ближайшей ночью до 1-3 градусов тепла, на следующей - до 1-3 градусов мороза. Завтра в Киеве днем 2-4 градуса тепла, в воскресенье 3-5 тепла. Будет задувать ветер", - написала синоптик.

Как сообщал 17 News, синоптик рассказала, когда в Украине закончатся морозы.

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