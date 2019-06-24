Зимние Олимпийские 2026 игры проведут в двух городах Италии

Зимние Олимпийские игры в 2026 году проведут в городах Милан и Кортина д'Ампеццо (Италия).

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что зимние Олимпийские игры в 2026 году будут принимать итальянские города Милан и Кортина д'Ампеццо.

Таким образом Италия в третий раз примет Олимпийские игры.

Впервые страна приняла Олимпийские игры в 1956 году в городе Кортина- д'Ампеццо, в 2006 году зимние Олимпийские игры прошли в Турине.

В 2026 году зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля, а зимние Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.

К слову, на Европейских играх 2019 украинские спортсмены завоевали девять медалей.