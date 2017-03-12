"Зирка" из Кропивницкого обыграла киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" проиграло со счетом 0:2 "Зирке" из Кропивницкого в 21-м туре чемпионата Украины по футболу.

Счет в матче ударом со штрафного на 34-й минуте открыл защитник хозяев поля Андрей Бацула. А на 71-й минуте еще один точный удар со штрафного исполнил полузащитник Павел Полегенько.

В случае победы "Шахтера" в последнем матче тура над "Зарей" отрыв между первой и второй командой чемпионата может увеличиться до 16 очков в пользу "горняков".

Как известно, чемпионат Украины, в котором в этом сезоне участвует 12 клубов, в этом сезоне проходит по новой системе – в два этапа. Первый этап – в 2 круга, будет проведено 22 тура. По его итогам формируются 2 группы по 6 команд, которые 1 апреля начнут вторую часть турнира. При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

В группе 1 (места с 1-го по 6-е) будет определяться чемпион Украины и команды-участницы еврокубков. В группе 2 (места с 7-го по 12-е) определятся команды, которые покидают Премьер-лигу (занявшие 11 и 12 места).