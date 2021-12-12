ЗМІ: Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт

У заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал Заступник глави МВС Гогілашвілі попросив вибачення за інцидент на блокпості на Донбасі і готує рапорт Заступник глави МВС Гогілашвілі попросив вибачення за інцидент на блокпості на Донбасі і готує рапорт , знайшли чинний паспорт громадянина Росії.

Про це після отримання даних від Федеральної податкової служби Росії повідомив «Центр журналістських розслідувань».

Журналісти вказують, що Гогілашвілі отримав російський паспорт (номер 6004531705) у листопаді 2003 року в Ростові-на-Дону, а також має чинний індивідуальний податковий номер РФ 616404621705.

Зазначається, що офіційна база даних російської податкової надає дані лише чинних паспортів РФ і податкових номерів.

Колишній нардеп Верховної Ради Борислав Береза також оприлюднив інформацію про те, що Гогілашвілі має чинний російський закордонний паспорт, виданий у 2012 році. За даними ЗМІ, Гогіашвілі перебуває в Україні з 2010 року, а закордонний паспорт РФ він отримував, вже проживаючи тут.

Із відкритих джерел відомо, що Гогілашвілі до переїзду в Україну тривалий час жив у Росії та працював з депутатом Держдуми РФ від партії «Единая Россия» Миколою Валуєвим. «Бабелю» він казав На місце заступника Авакова претендує спікер «антинаркотичної асоціації». Його дружина — помічниця Зеленського , що познайомився з Валуєвим, коли працював продюсером російського телеканалу «Улыбка ребенка».

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