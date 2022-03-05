Знайшли живою харків’янку, яка зникла безвісти у Львові

05 марта 2022, 19:46
 Общество

Розшукали живою 55-річну жительку Харкова Вікторію Апостол.

Жінка приїхала у Львів та зникла безвісти.

 
 
 