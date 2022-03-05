Знайшли живою харків’янку, яка зникла безвісти у Львові

Розшукали живою 55-річну жительку Харкова Вікторію Апостол.
Жінка приїхала у Львів та зникла безвісти.
Розшукали живою 55-річну жительку Харкова Вікторію Апостол.
Жінка приїхала у Львів та зникла безвісти.
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