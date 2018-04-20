Знаменитый диджей Avicii внезапно умер после номинации на Billboard Music Award

Шведский диджей Avicii (Авичи, настоящее имя Тим Берглинг) скончался на 29- м году жизни. Об этом сообщил в пятницу журнал Bloomberg.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о потере Тима Берглинга, также известного как Avicii. Он был найден мертвым в Маскате, в Омане, днем в пятницу, 20 апреля", - приводит издание слова его представителя.

Причины смерти пока не раскрываются. Семья музыканта пребывает в шоковом состоянии и просит ее не беспокоить. Издание напоминает, что у Авичи был острый панкреатит из-за чрезмерного употребления алкоголя. Музыкант взял перерыв в карьере, чтобы восстановить здоровье, но продолжал работать в студии.

Смерть артиста наступила через несколько дней после того, как он был номинирован на премию Billboard Music Award.

По данным журнала Forbes, в 2013 году Авичи входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 миллионов долларов. Поклонники выражают соболезнования в связи с внезапной кончиной артиста.

2017 году шведский Avicii опубликовал видео на совместную работу с R&B исполнительницей Ритой Орой Lonely Together, снятое в Киеве.

Авичи работал в жанрах EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус.

За свою музыкальную карьеру музыкант выпустил 4 полноформатных альбома.