Зниклу 57-річну волинянку знайшли мертвою

Зниклу 1 січня 57-річну жительку села Воля Свічевська Володимир-Волинського району Ольгу Суворову, на жаль, знайшли мертвою.

Нагадаємо, жінка 1 січня поверталась з села Міжлісся Володимир-Волинського району в село Воля Свічевська, та до місця проживання не дійшла.



Її розшукували декілька днів. На жаль, 4 січня, її тіло знайшли у полі поблизу села Воля Свічевська. Дорогою додому жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, впала, не змогла дістатися додому і померла від переохолодження.

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