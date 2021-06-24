ЗНО-2021: встановили порогові бали для п'яти предметів

Експертна комісія визначила поріг склав/не склав для тестів з української мови, української мови та літератури, історії України, біології та географії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Визначено пороговий бал "склав/не склав" для тестів з української мови, української мови і літератури, історії України, біології, географії. Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити пороговий бал з української мови, що відповідає 17 тестовим балам, з української мови і літератури - 27, з історії України - 27, з біології - 22, з географії - 24", - йдеться у повідомленні.

Для осіб, які здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов'янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг з української мови, що відповідає 10 балам, з української мови і літератури - 19.

Від кількості осіб, які брали участь у тестуванні з кожного з названих предметів та обрали визначення результатів за шкалою 100-200 балів, поріг "склав/не склав" не подолали: з української мови - 7,45%, з української мови і літератури - 7,96%, з історії України - 18%, з біології - 2,34%, з географії - 5,38%.

В УЦОЯО також поінформували, що 25 червня на інформаційних сторінках учасників буде розміщено результати ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України, біології за шкалами 100-200 балів і 12- бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА).

Результати ЗНО/ДПА з географії буде оголошено 26 червня.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - тестування з математики, 1 червня - з української мови та української мови і літератури, 4 червня - з історії України; 7 червня - з фізики,10 червня - з біології, 15 червня - з географії.

Пороговий бал з іноземних мов склав 18 балам, з математики - 10, з фізики - 12, хімії - 14.