ЗНО-2022: на які зміни чекати?

Сьогодні стартує реєстрація на пробне ЗНО. Які новації в тестуванні запровадять у 2022 році в ефірі радіо "Культура" розказала заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Яка процедура реєстрації на пробне ЗНО цьогоріч?

Процедура не змінилась. Для реєстрації потрібно зайти на сайт регіонального Центру оцінювання якості освіти вашого регіону. Який саме регіональний центр вам потрібен, можна дізнатись на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі "Регіональні центри". На кожному сайті регіонального центру є відповідна рубрика, де потрібно заповнити реєстраційну форму й оплатити обрані тестування.

Якщо говорити про попередній рік, то на основне ЗНО зареєструвалися близько 360 тисяч учасників, а на пробне ЗНО близько 110 тисяч. Я пов'язую це з тим, що пробне ЗНО — платна послуга. Це швидше репетиція ЗНО, яка не є обов'язковою. Водночас є багато безоплатних матеріалів для підготовки до ЗНО, зокрема на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Пунктів проведення пробного тестування достатньо. Якщо учасник хоче взяти участь, то безперечно може це зробити.

Основна новація — з'явилась можливість проходити більшу кількість тестувань, ніж раніше. Якщо у 2021 році можна було пройти 5 предметів за кошт держави, то цього року 6, 7, 8 предмет можна пройти за власні кошти.

Будуть зміни у ЗНО з математики рівня "стандарт". Якщо раніше потрібно було працювати з 2 відкритими бланками відповідей, то цього року ми відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.

Як і минулого року, в пунктах проведення тестування будуть діяти карантинні заходи — тести складатимуться в масках, з використанням санітайзерів.

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