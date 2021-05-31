ЗНО з української мови та літератури відбудеться 1 червня

У вівторок, 1 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та української мови і літератури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"У вівторок, 1 червня 2021 року, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та української мови і літератури. На тест з української мови і літератури зареєструвалися 250 681 особа, тестування з української мови обрали 126 401 особа. Для учасників ЗНО з української мови і літератури створено 16 891 аудиторія у 1 070 пунктах тестування, з української мови - 8 472 аудиторії у 599 пунктах ЗНО", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що допуск учасників до пунктів тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - тестування з математики.