Зняття карантину в Україні залежить і від епідситуації в Європі - Ляшко

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що карантин у Україні буде точно продовжений до 22 червня. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня буде впливати на ситуацію. Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар також повідомив, що скасування карантину буде залежати не лише від епідситуації безпосередньо в Україні, але й у Європі, яка перша розпочала впровадження обмежень для боротьби з недугою.

Нагадаємо, перший етап послаблень карантинних обмежень розпочався 11 травня. Українцям дозволили відвідувати ринки, перукарні, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів, відкрили парки та дитячі майданчики.

Другий етап ослаблення обмежень стартував 22 травня. Уряд дозволив відновити роботу транспорту і дошкільних закладів, готелів (крім хостелів), проведення спортивних змагань без глядачів і релігійних служб. Наступні етапи заплановані на 1 та 10 червня.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин - рішення про пом'якшення або посилення обмежень приймає місцева влада з урахуванням епідситуації в регіоні.