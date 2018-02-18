Золотая медаль - это сказка, я, наверное, сплю: Александр Абраменко о своей победе на Олимпиаде 2018

Сегодня украинец Александр Абраменко получил золотую медаль на Зимних Олимпийских играх в Пхенчане. И это - первая золотая медаль для Украины на этой Олимпиаде.

Золото досталось украинцу во фристайле - одном из самых сложных видов спорта, где нужно иметь не просто спортивный характер, но и не бояться покорять новые вершины.

О детстве

Александр Абраменко родился в небольшом городке Первомайск, Николаевской области. Никто не думал, что он посвятит свою жизнь лыжам, ведь будущий чемпион получил диплом Николаевского судостроительного университета.

Но, как говорится, у судьбы были совсем другие планы для Александра. В 2006 году Александр впервые выступил на Олимпиаде в Турине, и с тех пор его прогресс в спорте не останавливался.

О фристайле

Сам Александр признается, что случайно попал во фристайл и совсем не видел себя профессиональным спортсменом.

Во фристайл я попал чисто случайно. И благодаря тому, что на тот момент у нас в Николаеве была одна-единственная в Советском Союзе горка - водный трамплин для тренировок. Тренер ходил по школам и набирал деток. Пришел и в мою и предложил походить на фристайл. Я даже первое время не знал, что это за вид спорта такой - просто ходил на тренировки. А потом уже закрутилось, - говорит Александр.

Интересно: в Турине Абраменко стал 27-м, через 4 года на Олимпиаде в Ванкувере ему удалось занять 24-е место, а 4 года назад в Сочи он был уже 6- м.

О травме и характере

В прошлом сезоне Александр Абраменко совсем не выступал и не тренировался из-за серьезной травмы колена. Казалось бы, у него не было шансов рассчитывать на медаль на Олимпиаде 2018, ведь пропустить сезон для спортсмена - это серьезно.

Но Абраменко нашел в себе силы, восстановился и в весьма короткие сроки подготовился к выступлению в Пхенчане. Согласись, это достойно восхищения.

Важно: за эту зиму украинский спортсмен провел всего лишь 15 тренировок. Это очень мало

О победе

После того, как стало понятно, что именно Абраменко станет первым в своем виде спорта на Зимней Олимпиаде 2018, он не мог поверить в то, что это произошло.

Радость, приятный шок и сомнения, с ним ли все это происходит на самом деле - вот, что чувствуешь, когда становишься чемпионом.

"Мне нужно сейчас поспать. Когда я проснусь, пойму все это. Сейчас - это как сказка, это как сон", - сказал Абраменко после своего триумфа.

Интересно: что касается личной жизни, украинский чемпион встречается со спортсменкой из России - Александрой Орловой. Она также занимается фристайлом.

Журнал "Единственная"

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