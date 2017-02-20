Зона АТО: 62 обстрела за сутки. Погиб один боец, еще один ранен

За сутки в районе проведения Антитеррористической операции зафиксировано 62 обстрела.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, один украинский военнослужащий погиб, и еще один - ранен.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Гнутово, Новотроицкое, Лебединское и Зайцево; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное. БМП неоднократно вели огонь по Широкино. Противотанковые ракетные комплексы - по Водяному, а по Авдеевке - снайпер.

На Донецком направлении из 120 и 82-мм минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Каменку, Луганское, Новгородское.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали Валуйское.

ДонПресс

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