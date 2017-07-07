Зона АТО: боевики 25 раз открывали огонь по украинским позициям, один военный погиб

Российско-оккупационные войска не оставляют попыток спровоцировать украинских воинов на нарушение достигнутых договоренностей о прекращении огня. Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается неспокойной. По сравнению с двумя предыдущими днями, количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований вчера снова увеличилось. Подконтрольные России вооруженные банды за минувшие сутки 25 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины. Трижды, обстреливая наши опорные пункты, противник применял минометы, сообщают в Минобороны.

Боевики совершили вчера больше всего обстрелов на приморском направлении - 11. Из стрелкового оружия и гранатометов оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в районе Широкиного, Лебединского, Водяного, Гнутового, Павлополя, севернее - возле Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкиного бандиты открывали огонь из 82-мм минометов, а вечером недалеко Павлополья применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

На донецком направлении вчера зафиксировали 8 вражеских вооруженных провокаций. Утром и днем захватчики сконцентрировали свой огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Там противник неоднократно открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям украинских армейцев в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Уже поздно вечером оккупанты провели плотный обстрел позиций сил АТО в районе Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей. Там наемники применили минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы.

На линии боевого соприкосновения на луганском направлении вчера также было неспокойно. Шесть раз боевики обстреливали наши опорные пункты, но запрещенного оружия не применяли. Под огонь противника из гранатометов и других образцов пехотного вооружения вчера попали подразделения ВС Украины, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.

В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины вчера погиб. Еще один украинский воин получил ранения.