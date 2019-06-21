Зоря о будущем "патриархата Филарета": Будет маргинальной сектой

Спикер автокефальной церкви считает, что структура Филарета "будет бессознательно объективным союзником РПЦ против ПЦУ и Вселенского патриархата"

Соратники опального почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета во главе с этим священнослужителем постепенно станут маргинальной сектой. Такой прогноз сделал в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

"Единственная понятная перспектива "нового патриархата" - это либо превратиться в маргинальную секту вроде многочисленных "истинно- православных" юрисдикций, которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; либо рано или поздно объединиться с ПЦУ, так никакой другой перспективы существования в кругу признанных автокефальных церквей, кроме как в рамках ПЦУ, у этого "нового Патриархата" не будет", - пишет он.

По мнению Зори, цель Филарета - разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, показать митрополиту Епифанию, что он "никто", а затем с "позиции сильного" надеяться диктовать условия Константинополю.

Спикер ПЦУ говорит, что патриарх предлагает строить структуру, которая держится исключительно на его личной воле и без него абсолютно нежизнеспособна, и у которой не будет перспективы стать признанной поместной церковью.