Ізраїль надіслав гуманітарні вантажі та медиків на допомогу Україні

02 марта 2022, 15:16
 Общество

Ізраїль відправив в Україну 3 літаки з гуманітарним вантажем: перший із них вилетів 28 лютого, другий та третій — 1 березня.

Як гуманітарна допомога буде доставлено 100 тонн обладнання:

    10 систем очищення води для потреб 200 тисяч;
    аварійні комплекти для водопостачання для 100 000 осіб;
    3 тисячі зимових наметів;
    15 тисяч ковдр;
    3 тисячі спальних мішків;
    2700 штук пуховиків;
    17 тонн медичного обладнання та медикаментів.

Такий обсяг допомоги був узгоджений з контактними особами в Україні відповідно до потреб та ситуації.

Варто зазначити, що ізраїльська делегація лікарів та парамедиків 27 лютого також приземлилася у Румунії і, перейшовши кордон із Молдовою, опинилася в Україні.

Медики взяли із собою обладнання для порятунку життів. Також їх супроводжує представник Shiba Beyond - це проект дистанційної телемедицини лікарні Тель а-Шомер, тобто у волонтерів буде доступ до консультації у кращих лікарів Ізраїлю.

израильские медики

https://jewishnews.com.ua

 

 
 
 