Ізраїль надіслав гуманітарні вантажі та медиків на допомогу Україні

Ізраїль відправив в Україну 3 літаки з гуманітарним вантажем: перший із них вилетів 28 лютого, другий та третій — 1 березня.



Як гуманітарна допомога буде доставлено 100 тонн обладнання:



10 систем очищення води для потреб 200 тисяч;

аварійні комплекти для водопостачання для 100 000 осіб;

3 тисячі зимових наметів;

15 тисяч ковдр;

3 тисячі спальних мішків;

2700 штук пуховиків;

17 тонн медичного обладнання та медикаментів.



Такий обсяг допомоги був узгоджений з контактними особами в Україні відповідно до потреб та ситуації.

Варто зазначити, що ізраїльська делегація лікарів та парамедиків 27 лютого також приземлилася у Румунії і, перейшовши кордон із Молдовою, опинилася в Україні.



Медики взяли із собою обладнання для порятунку життів. Також їх супроводжує представник Shiba Beyond - це проект дистанційної телемедицини лікарні Тель а-Шомер, тобто у волонтерів буде доступ до консультації у кращих лікарів Ізраїлю.

https://jewishnews.com.ua