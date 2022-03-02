Ізраїль надіслав гуманітарні вантажі та медиків на допомогу Україні

Ізраїль відправив в Україну 3 літаки з гуманітарним вантажем: перший із них вилетів 28 лютого, другий та третій — 1 березня.
Як гуманітарна допомога буде доставлено 100 тонн обладнання:
10 систем очищення води для потреб 200 тисяч;
аварійні комплекти для водопостачання для 100 000 осіб;
3 тисячі зимових наметів;
15 тисяч ковдр;
3 тисячі спальних мішків;
2700 штук пуховиків;
17 тонн медичного обладнання та медикаментів.
Такий обсяг допомоги був узгоджений з контактними особами в Україні відповідно до потреб та ситуації.
Варто зазначити, що ізраїльська делегація лікарів та парамедиків 27 лютого також приземлилася у Румунії і, перейшовши кордон із Молдовою, опинилася в Україні.
Медики взяли із собою обладнання для порятунку життів. Також їх супроводжує представник Shiba Beyond - це проект дистанційної телемедицини лікарні Тель а-Шомер, тобто у волонтерів буде доступ до консультації у кращих лікарів Ізраїлю.
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