Ізраїль попросив своїх громадян, які знаходяться в Україні заповнити спеціальні анкети: в чому причина

У МЗС Ізраїлю закликали своїх громадян, які знаходяться на території України, відправити до міністерства свої особисті дані та дані всіх членів своїх родин.

У МЗС Ізраїлю закликали своїх громадян, які знаходяться на території України, відправити до міністерства свої особисті дані та дані всіх членів своїх родин.

«У світлі ситуації, що склалася, рекомендуємо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена сім’ї індивідуально, включаючи неповнолітніх дітей віком до 18 років», – пишуть у міністерстві.

Уточняється, що в анкеті необхідно вказати особисті дані, сімейний статус, а також мобільний телефон та пошту.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет запропонував президентові Росії Володимиру Путіну провести саміт Росія-Україна в Єрусалимі. Пропозиція прозвучала під час зустрічі двох лідерів у жовтні 2021 року.

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