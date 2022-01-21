Ізраїль попросив своїх громадян, які знаходяться в Україні заповнити спеціальні анкети: в чому причина

У МЗС Ізраїлю закликали своїх громадян, які знаходяться на території України, відправити до міністерства свої особисті дані та дані всіх членів своїх родин.
У МЗС Ізраїлю закликали своїх громадян, які знаходяться на території України, відправити до міністерства свої особисті дані та дані всіх членів своїх родин.«У світлі ситуації, що склалася, рекомендуємо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена сім’ї індивідуально, включаючи неповнолітніх дітей віком до 18 років», – пишуть у міністерстві.
Уточняється, що в анкеті необхідно вказати особисті дані, сімейний статус, а також мобільний телефон та пошту.
Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет запропонував президентові Росії Володимиру Путіну провести саміт Росія-Україна в Єрусалимі. Пропозиція прозвучала під час зустрічі двох лідерів у жовтні 2021 року.
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