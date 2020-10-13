Зросла кількість обстрілів: за добу бойовики сім разів порушили перемир'я на Донбасі

Підрозділи російських найманців за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військовослужбовці не постраждали, повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні у вівторок, 13 жовтня.

Як розповіли у відомстві, з початку доби, а потім і у вечірній час з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки.

На ділянці недалеко від Майорська зафіксований вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

Одиночними пострілами з автоматичної станкового гранатомета противник провокував українських військовослужбовців біля Новолуганського, і двічі - поблизу Камишевахи.

Крім того, постріли зі стрілецької зброї зафіксовані в районі Оріхового.

З початку поточної доби зафіксовано один обстріл - поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три окремих постріли з ручного протитанкового гранатомета.

"На вогневу провокацію ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", - зазначили в штабі.

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