Зросла вартість біометричних паспортів

З 1 січня зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Таке рішення поліграфічний комбінат "Україна" ухвалив через підвищення цін на сировину та матеріал, повідомила Державна міграційна служба України.

Відтепер вартість паспорта громадянина України у вигляді ID-картки з терміном виготовлення до 20 робочих днів становить 372 грн, замість 363 грн, з виготовленням до десяти робочих днів – 498 грн, замість 489 грн.

Вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з терміном виготовлення до 20 робочих днів становить 733 грн, замість 694 грн, а з виготовленням до семи робочих днів та до трьох робочих днів у разі наявності підстав – 1085 грн замість 1046 грн.

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