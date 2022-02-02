ЗСУ отримали чотири комплекти лопатей до Ми-24

Збройні Сили України (ЗСУ) отримали чотири комплекти лопатей несучого гвинта до ударних гелікоптерів Ми-24.

Про це на брифінгу повідомив радник командувача Сил логістики Збройних Сил України зі зв’язків з громадськістю Іван Гаврилюк.

Він не уточнив за який період Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ отримала зазначену кількість комплектів.

Раніше, а саме у травні 2021 року тодішній Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що упродовж року до ЗСУ надійде щонайменше 10 вітчизняних комплектів лопатей несучого гвинта для Ми-24.

У травні минулого року завершились льотні випробування із використанням металевих лопатей для гелікоптерів Ми-24.

За їх результатом лопаті отримали внутрішній сертифікат відповідності технічним умовам та комплекту конструкторської документації. Після чого Наказом Міністра оборони України вони вже були прийняті на озброєння української армії.

На заводі виробнику – запорізькому підприємстві «Мотор Січ» тоді заявляли, що запуск серійного виробництва дозволить випускати до 60 комплектів лопатей на рік.

Як би там не було, але вже у червні 2021 року у небі були помічені ударні гелікоптери Ми-24 Армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

Вже на авіаційній компоненті параду з нагоди 30-ї річниці відновлення Незалежності України в небі над столицею летіло чотири гелікоптери Ми-24

Відповідно якщо радник командувача Сил логістики Збройних Сил України зі зв’язків з громадськістю Іван Гаврилюк мав на увазі весь період після прийняття лопатей на озброєння, то після параду нових лопатей для ЗСУ не надходило.

Якщо це припущення вірне, то може бути декілька варіантів пояснення:

Міністерство оборони України не замовляло більшу кількість лопатей (наприклад саме така кількість проходить дослідну експлуатацію у Армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ і рішення про серійні поставки буде прийнято по її завершенню);

Міністерство оборони має претензії до якості вітчизняних лопатей і не замовляє до усунення недоліків;

підприємство-виробник не змогло поставити у зазначений період більшу кількість комплектів.

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