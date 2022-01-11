ЗСУ та Федерація стронгмену України підписали договір про співпрацю

Сьогодні начальник Головного управління доктрин і підготовки ГШ ЗСУ генерал-майор Олексій Таран та президент Федерації стронгмену України (ФСУ) Сергій Конюшок підписали угоду про співпрацю між ФСУ та Збройними Силами України.

Під час зустрічі сторони обговорили основні вектори співпраці, а також перспективи впровадження та розвитку стронгмену в програмі підготовки особового складу ЗСУ.

Стронгмен — як вид спорту активно розвивається серед військовослужбовців Збройних Сил України, заняття яким сприяє підвищенню силової та швидкісно-силової підготовки, виховання вольових якостей, які необхідні для військовослужбовців у професійній діяльності.

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