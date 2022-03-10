ЗСУ захопили російський "Панцирь-С1"

Підрозділи Сил спеціальних операцій захопили російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє командування ССО.

"ССО працюють! Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення