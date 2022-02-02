Відбулася зустріч представників проекту «Судова влада і суспільство в Україні» з Прем’єр-Міністром Королівства Нідерланди Марком Рутте, який сьогодні приїхав з офіційним візитом до Києва.

Віце-Президент ВГО «Асоціація адміністративних суддів», сьогодні відбулася зустріч представників проекту «Судова влада і суспільство в Україні» з Прем’єр-Міністром Королівства Нідерланди Марком Рутте, який сьогодні приїхав з офіційним візитом до Києва.

У ході зустрічі очільницею проекту пані Естер де Рой було наголошено на такому:



1. Українські судді мають велике бажання позитивних змін та прагнуть покращення ефективності роботи судів.

2. Українські судді - професійні та багато працюють, проте стикаються з критикою, яка не відповідає дійсності.

3. Необхідна взаємоповога між представниками всіх трьох гілок влади. Ми працюємо разом і маємо висловлюватися з повагою один до одного. У протилежному випадку це сприяє негативному висвітленню судової системи в ЗМІ та атакам на суддів.

4. Судді прагнуть бути незалежними, але не відчувають себе такими.

Пан Рутте взяв до уваги ці коментарі для обговорення питань судової реформи та верховенства права під час робочого обіду з Президентом України.



Нагадаємо, проект «Судова влада і суспільство в Україні» прагне зміцнити взаємини між судовою владою і суспільством, зосереджуючись на: