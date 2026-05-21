Апеляція ВАКС залишила Єрмака під заставою у 140 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Суд відмовився задовольнити скаргу захисту на арешт із альтернативою застави у 140 млн грн.

По це повідомляє Головне в Україні з посиланням на трансляція із зали суду.

Колегія суддів під головуванням Сергія Боднара залишила чинною ухвалу слідчого судді від 14 травня 2026 року.

"Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.05.2026 року залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає", - оголосив суддя.

Повний текст рішення мають оприлюднити 22 травня.

Під час засідання Єрмак відповів на кілька запитань журналістів. Зокрема, він підтвердив, що знайомий із бізнесменом Тимуром Міндичем.

Також екскерівник ОП не став прямо відповідати на питання про можливі контакти з президентом Володимиром Зеленським після вручення підозри.

"Президент - Верховний головнокомандувач. Я думаю, що в нього набагато більше є справ. І я думаю, що головне, що забезпечує президент - це він гарант Конституції, і ви бачите, що правосуддя працює", - сказав Єрмак.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 140 млн грн.

11 травня колишньому керівнику ОП оголосили підозру у справі про легалізацію понад 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у Козині Київської області.

За версією слідства, у 2021-2025 роках підозрювані "відмили" понад 460 млн грн через будівництво котеджів під Києвом. Частину коштів, за даними правоохоронців, отримували через підконтрольну бізнесмену "пральню".

18 травня за Єрмака внесли заставу у повному обсязі, після чого він вийшов із СІЗО.